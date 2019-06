Officier van justitie eist een jaar verlenging tbs tegen 73-jarige moordenaar

(foto: Omroep Zeeland)

De officier baseerde haar eis op de rapporten van de behandelaars van B. van 't H. die in een tbs kliniek verblijft. Daarin staat onder meer dat de man kan terugvallen in zijn oude gedrag wanneer hij weer een relatie zou hebben.

Lichaam in kanaal

Hij had in 1995 zijn toenmalige vriendin verkracht waarvoor hij werd veroordeeld. Tijdens een verlof ontmoette hij de aan drank verslaafde 40-jarige Carla Aarts uit Putte. Tijdens een ruzie sloeg hij zo hard met de zijkant van zijn hand tegen haar strottenhoofd, dat deze door de klap verbrijzelde en een eind maakte aan haar leven. Vervolgens dumpte hij het lichaam in een greppel bij het Spuikanaal in Bath. Het lichaam werd later door wandelaars ontdekt.

Tegen Van 't H. was destijds tien jaar cel geëist, gevonnist werd zeven jaar. Uiteindelijk resulteerde de zaak in hoger beroep in een een celstraf van zes jaar. In alle gevallen bleef de tbs met dwangverpleging overeind. In 2017 werd de tbs met dwangverpleging ook al verlengd, toen met twee jaar.

Moord Reuzenhoek

In een andere zaak eiste de officier van justitie vandaag tegen de 32-jarige S. M. B, uit Terneuzen verlenging van tbs met twee jaar. Hij vermoordde in 2004 samen met een vriend de toen 47-jarige Peter de Blok in diens woning in Reuzenhoek. De officier vond dat resocialisering zeker twee jaar gaat duren en dat de behandeling die de man nu ondergaat gepaard gaat met vallen en opstaan. Volgens de verdachte is dat te wijten aan het feit dat zijn behandelaars er verschillende behandelmethoden op na houden. Dat is voor hem moeilijk te begrijpen.

In nek zagen

Na een avondje stappen besloten de twee vrienden 'nog iets leuks' te gaan doen. Ze stalen een bromscooter, drank en voorzagen zich van hasj en cocaïne en gingen naar de woning van De Blok. Na diverse vrolijke uren begon de vriend van B. zonder enige aanleiding De Blok te stompen, te slaan en te trappen. Tot twee keer toe smeet hij een stofzuiger op het hoofd van de toen al op de grond liggende man en eindigde zijn geweld door alsnog een tv-toestel op het hoofd van de al bijna stervende De Blok te gooien. B. besloot zoals hij vertelde 'een einde aan het lijden' van De Blok te maken en begon in diens nek te zagen. Kort daarna overleed De Blok aan zijn verwondingen.

B. werd in 2005 veroordeeld tot zeven jaar cel met tbs en dwangverpleging. Vorig jaar werd de tbs met dwangverpleging met een jaar verlengd

Uitspraak

Over twee weken doet de rechter uitspraak in beide zaken.