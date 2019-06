Praten over transgenders voortaan ook op basisscholen

In het lespakket is ook aandacht voor homoseksualiteit (foto: Omroep Zeeland)

Het project bestaat uit een lespakket, deskundigheidsbevordering voor docenten en ouderavonden met thema's als 'relaties en seksualiteit' en 'seksuele diversiteit'.

Van middelbaar naar basisonderwijs

Het project heeft van december 2016 tot januari 2019 gedraaid op scholen voor voortgezet onderwijs in Zeeland. Daar was het volgens de GGD een groot succes. 19 van de 21 locaties voor voortgezet onderwijs in de provincie hebben het structureel opgenomen in het onderwijs.

Daarom is nu de keuze gemaakt om het project te verleggen naar het basisonderwijs. "Door op respectvolle wijze aandacht te hebben voor seksuele en relationele diversiteit in het basisonderwijs, wordt de acceptatie van eventuele eigen homo-, biseksuele of transgendergevoelens en die van anderen ondersteund", zo staat te lezen in het bericht van de GGD. Het project loopt 1 jaar.



Goes en Middelburg zijn regenbooggemeenten. Zij proberen onderwerpen als seksuele diversiteit en genderidentiteit bespreekbaar en geaccepteerd te maken .

Hieronder een gesprek hierover met jeugdverpleegkundige Tessa Goorsenberg van de GGD Zeeland:

Gesprek met jeugdverpleegkundige Tessa Goorsenberg van de GGD over seksuele en relationele vorming op basisscholen.