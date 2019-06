'Ik hoop dat het een festival wordt waar Leo trots op zal zijn'

Film by the Sea 2019 (foto: Omroep Zeeland)

Doense heeft na de laatste editie het stokje overgenomen van Leo Hannewijk, die het filmfestival twintig jaar heeft geleid. Hij houdt het festival voor het grootste gedeelte zoals het al jaren is geweest maar brengt toch een aantal veranderingen aan. Doense: "Documentaires, korte films en late night movies zullen nieuwe programmaonderdelen zijn, al zijn de late night movies al wel eens in een andere vorm te zien geweest."

Zeeland eerst

De nieuwe directeur is zijn taak begonnen met de opdracht dat het festival moet verjongen en in heel Nederland bekendheid moet krijgen. "Maar uit onderzoek blijkt dat 75% van de bezoekers uit Zeeland komt. De Zeeuwen dragen dit festival een warm hart toe. Wat mij betreft dus: Zeeland eerst!", aldus Doense.

De festivaldirecteur heeft het daarnaast ook liever over 'verbreding' dan over 'verjongen': "Dertigers zijn al lang blij dat ze na een lange werkdag, als de kinderen in bed liggen, op de bank kunnen ploffen. Die krijg je moeilijk in de bioscoop. Daarom is het wat mij betreft belangrijk om te blijven samenwerken met bijvoorbeeld HZ Cult, het cultuurprogramma van de HZ."

Nieuwe juryvoorzitter

Tijdens de aftrap van Film by the Sea 2019 werd ook de nieuwe jury bekend gemaakt: filmregisseur Rudolf van den Berg, componist en zanger Henny Vrienten, schrijfster Maartje Wortel en actrice Terence Schreurs. Onder leiding van juryvoorzitter Stine Jensen, filosofe, beoordelen de juryleden tien boekverfilmingen, twee minder dan voorheen. Ook het aantal juryleden is verminderd. Jensen volgt Adriaan van Dis op die na vijf jaar zijn voorzitterschap heeft neergelegd.