Goes heeft meeste honderdplussers, Kapelle helemaal geen

De gemeente Kapelle sluit de rij in Zeeland. Daar woont geen enkele honderdplusser. Ook Reimerswaal (vier stuks) en Noord-Beveland (twee honderdplussers) kennen weinig mensen die de honderd levensjaren zijn gepasseerd. Rotterdam heeft in Nederland de meeste inwoners van honderd jaar of ouder (123).

Stabiel

Het CBS ziet dat het aantal honderdplussers de laatste jaren stabiel blijft, waar er vooral vanaf 2000 een flinke stijging was. De verwachting is echter dat het aantal eeuwelingen de komende jaren verder zal stijgen. Dit wordt veroorzaakt door de babyboom die kort na de Eerste Wereldoorlog plaatsvond.

Honderdplussers per gemeente

Gemeente Aantal honderdplussers Goes 17 Middelburg 16 Schouwen-Duiveland 13 Sluis 11 Terneuzen 10 Borsele 9 Tholen 8 Veere 6 Hulst 5 Vlissingen 5 Noord-Beveland 4 Reimerswaal 2 Kapelle 0

In heel Nederland wonen 2.189 mensen van honderd jaar of ouder. 85 procent van hen is vrouw. Relatief gezien wonen in Zeeland de meeste honderplussers, 4,5 per duizend tachtigplussers.