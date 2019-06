Zeeland Wordt Wakker 12 juni 2019: Regenboogscholen, honderdjarigen en Amuse

Politie bij Domino's Terneuzen (foto: HV Zeeland)

Een filiaal van Domino's Pizza in Terneuzen is overvallen. De technische recherche doet onderzoek in en om het pand aan de Axelsestraat.

(foto: Omroep Zeeland)

Lespakket

Praten over homo's en transgenders en acceptatie en begrip kweken. De GGD gaat samen met het Anti Discriminatie Bureau Zeeland langs basisscholen in Goes en Middelburg.

Zorg (foto: Pixabay)

Honderd en meer

De gemeente Goes heeft van de dertien Zeeuwse gemeenten de meeste inwoners van honderd jaar of ouder. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat op 1 januari van dit jaar zeventien inwoners van de gemeente de honderd jaar vol hebben gemaakt. Na Goes volgen Middelburg met zestien en Schouwen-Duiveland met dertien.

Film by the Sea 2019 (foto: Omroep Zeeland)

Amuse

In Vlissingen is een tipje van de sluier van het komende filmfestival Film by the Sea opgelicht. En de jury werd gepresenteerd.

Schapen op de dijk bij Kamperland (foto: Henk Zwemer)

Het weer

Vanochtend is het bewolkt en regenachtig. Er kan veel regen vallen en er is een kleine kans op een klap onweer. Vanmiddag wordt het vanuit het zuiden droog en breekt de zon nog even door. Met een zwakke zuidenwind wordt het 18 tot 20 graden.