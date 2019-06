Verdachte Oostkapelle dertig dagen langer vast

Forensische rechercheurs doorzoeken afval op zoek naar bewijs (foto: HV Zeeland)

De vrouw werd eind mei gevonden in haar appartement in Parc Zonnehove aan de Veldzigt in Oostkapelle. Uit sectie bleek dat ze met geweld om het leven was gebracht. Enkele dagen later werd de 56-jarige man, een medebewoner uit het appartementencomplex, gearresteerd.

Verwijten over pesterijen

Wat er precies met de vrouw is gebeurd en wat de rol van de verdachte daarbij zou zijn geweest, is nog niet duidelijk. Wel zeggen andere bewoners van Parc Zonnehove weinig goeds over de verdachte. Het zou een agressieve man zijn geweest waar vooral de oudere bewoners bang voor waren.

De verdachte zelf schetste een ander beeld toen hij enkele uren na de vondst van zijn buurvrouw naar het radioprogramma 'Zegt u 't Maar' belde. Hij zei toen dat hij gepest werd en zijn huis niet uit durfde. Buurtbewoners zouden hem het leven in het appartementencomplex onmogelijk maken.

