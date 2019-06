Waarom ouderen bij het Adrz uit bed moeten

De nieuwe afdeling Heelkunde, die sinds eind mei in gebruik is genomen, is helemaal ingericht op het 'mobiliseren' van ouderen. Er staan loopbruggen en hometrainers in de brede gangen. Zitjes en een huiskamer moeten patiënten uitnodigen om uit bed te blijven. In de huiskamers wordt gezamenlijk gegeten en er staan computerschermen met beweegspellen.

Voorkomt doorliggen

"Patiënten knappen er meer van op. Het voorkomt ook complicaties als trombose, en decubitus (doorliggen, red)", zegt verpleegkundige Lidewij Rijken. "Nu we een huiskamer hebben, hebben we meer mogelijkheden om patiënten uit bed en aan het bewegen te krijgen."

Ad Kodde (87) uit Burgh-Haamstede vindt de huiskamer een aanwinst: "Je doet er ook kennissen op. Het is een stuk gezelliger. Zonder meer. "

Beweegspellen voor ouderen op de nieuwe afdeling Heelkunde (foto: Omroep Zeeland)

Op de nieuwe afdeling liggen verschillende patiënten niet meer door elkaar, maar elke groep heeft zijn eigen vleugel. De patiënten van de dagbehandeling liggen apart en de kwetsbare ouderen liggen apart.

Meer rust op de afdeling

Vooral voor die laatste groep heeft dat positieve gevolgen. De ouderen raken niet meer zo verward door wisselende kamergenoten die er telkens maar een dagje zijn. Meer rust op de afdeling zorgt ervoor dat ouderen sneller herstellen en eerder terug naar huis kunnen.

We zien veelpatiënten ondervoed en verzwakt in het ziekenhuis komen." Tamara van Belle, diëtist

Elke patiënt krijgt bezoek van een diëtist. ondervoeding is bij ouderen een groot probleem. "We zien veelpatiënten ondervoed en verzwakt in het ziekenhuis komen', vertelt diëtist Tamara van Belle, "dan is het juist belangrijk om hen met de juiste voeding te laten aansterken." Daardoor kunnen ouderen de operatie beter aan en herstellen ze sneller.

Diëtiste Tamara van Belle bij mevrouw Schoolmeester (foto: Omroep Zeeland)

Alles is er op de nieuwe afdeling op gericht om ouderen aangesterkt naar huis te laten terugkeren. "We laten ze vanaf dag één bewegen en bespreken het belang van goede voeding", zegt teamleider Jeanine Blankenstijn, "Alles is erop gericht dat de overgang naar de thuissituatie niet zo'n grote stap is. We beginnen hier al met fysiotherapie, niet pas als zij weer thuis zijn."

Besparing

Ouderen in een betere conditie brengen, al tijdens de ziekenhuisopname, zorgt voor een besparing. Ze kunnen sneller naar huis en de verwachting is dat zij minder snel met complicaties weer in het ziekenhuis belanden.

