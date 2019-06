'Hotspot' Wolphaartsdijk moet nog even wachten

In de Toekomstschets Recreatiezone Wolphaartsdijk steekt de gemeente Goes haar streven niet onder stoelen of banken. Wolphaartsdijk moet toeristisch weer flink op de kaart worden gezet, staat er:

In het verleden werd de recreatiezone nog aangewezen als 'hotspot', maar inmiddels heeft het gebied deze status verloren. De gemeente Goes heeft de ambitie om de recreatiezone op te waarderen en verder tot bloei te laten komen.

"Het hele gebied is eind jaren '60 aangelegd. De openbare ruimte bijvoorbeeld kan wel een oppepper gebruiken", zegt wethouder Loes Meeuwissee (VVD) van Goes.

Nieuwe entree

Een voorbeeld is de viersprong Veerweg, Aardebolleweg en Muidenweg. Dit is nu nog een onoverzichtelijke kruising, waar veel verkeer over gaat, omdat de Veerweg de belangrijkste verbinding vormt tussen het dorp en het recreatiegebied. De wethouder wil hier een heuse entree voor het recreatiegebied maken. Hoe weet zij ook nog niet. Bewoners mogen hun ideeën kenbaar maken.

"De unieke kwaliteit van Wolphaartsdijk is de groene omgeving en het water. Dat blijf zeker behouden."" Loes Meeuwisse (VVD), wethouder Goes

Wolphaartsdijk (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente heeft inmiddels twee avonden georganiseerd voor bewoners, ondernemers en andere belangstellenden. Vooral op de eerste avond werden veel zorgen geuit. Een plan om de parkeerplaats bij de Schelphoek om te vormen tot camperpark stuitte op zoveel weerstand dat de initiatiefnemer zich inmiddels heeft teruggetrokken.

Angst

Er is angst dat het natuurlijke karakter van het recreatiegebied blijvend wordt aangetast. Maar volgens de wethouder is dat niet nodig: "De unieke kwaliteit van Wolphaartsdijk is de groene omgeving en het water. Dat blijf zeker behouden." Ook de toekomstschets is hier duidelijk over. Er staat:

Van belang hierbij is dat recreatief medegebruik niet ten koste gaat van de landschappelijke en natuurlijke waarden van het gebied, dat volledig is aangewezen als Natura 2000 gebied.

(foto: Omroep Zeeland)

Toch voelden raadsleden zich vorige week niet overtuigd door de Toekomstschets Recreatiegebied Wolphaartsdijk. Op 20 juni zou de Goese raad stemmen over het stuk, maar dat gaat voorlopig niet door. Er leven nog veel vragen, bijvoorbeeld over de status van de Toekomstschets. Is het stuk nu een echte schets, een eerste aanzet of gaat het ook om goedkeuring van de concrete, bestaande plannen, wilde een aantal raadsleden weten.

Ecolodges

Er zijn uitgewerkte plannen om op het terrein van watersportwinkel De Zuidschor vakantieappartementen te bouwen. Verderop aan de Zuidvlietpolderdijk komen wellicht buitendijkse ecolodges, milieuvriendelijke vakantiehuisjes die ingepast worden in het landschap.

Veerse Meer visie

Raadsleden in Goes willen eerst hun vragen beantwoord zien, voordat zij stemmen over de plannen. Verder bleek dat de Toekomstschets deel zal uitmaken van een Veerse Meer visie die wordt ontwikkeld door alle gemeenten die rond het Veerse Meer liggen en door de Provincie Zeeland. Analoog aan de Kustvisie.

Wethouder Loes Meeuwisse (VVD) van Goes over het recreatiegebied in Wolphaartsdijk. Een bijdrage van Marcel Decraene.