Last van lage bromtoon: 'Dit geluid maakt me soms wanhopig'

Ze hoort het geluid heel de dag, maar overdag heeft ze er wat minder last van, omdat het geluid dan wordt overstemd door allerlei dagelijkse geluiden. "Het is vooral 's nachts dat ik het geluid goed kan horen. En op zondag, want dan is het ook altijd wat stiller in de omgeving." En Van der Bent die lijdt onder laagfrequent geluid. Zo'n 30.000 Zeeuwen hebben in meer of mindere mate last van deze bromtonen.

Van der Bent weet niet meer precies wanneer ze voor het eerst die lage bromtoon hoorde. "In eerste instantie heb je niet in de gaten dat het ernstig is. Je denkt dat het tijdelijk is en dat het wel weer overgaat. Maar op een gegeven moment word je onrustig en wil je weten wat er aan de hand is. Ik ging toen op zoek naar antwoorden en kwam erachter dat ik dus last heb van laagfrequent geluid. Ik denk al met al dat ik er nu zo'n tien jaar last van heb.

Ik begrijp de frustratie van anderen die hetzelfde probleem ervaren en zich onbegrepen voelen." Sanny

Het beïnvloedt haar leven enorm. Ze slaapt slecht, waardoor ze overdag regelmatig wat suffig en moe is. Hierdoor kan ze zich minder goed concentreren en heeft ze soms ook last van stemmingschommelingen. "Ik word soms boos of verdrietig en dat heeft invloed op m'n algehele gevoel van welzijn." Haar man begrijpt het niet, want hij hoort niets. "Dat begrijp ik ook wel, want het blijft natuurlijk erg abstract. Gelukkig steunt hij me wel."

Dag en nacht staat bij mij de radio aan om het geluid te overstemmen. " Albert

In haar omgeving zijn maar weinig mensen die op de hoogte zijn van het feit dat ze lage bromtonen hoort en dat heeft een reden. Van der Bent: "Het ligt moeilijk, de meeste mensen begrijpen het namelijk echt niet en hebben al snel het idee dat het tussen m'n oren zit, oftewel dat ik een psychische afwijking heb." Ze vindt het dus lastig om er met haar omgeving over te praten.

Industrie veroorzaakt Laagfrequent geluid (foto: Dow Chemical Company)

Er zijn volgens Trudy verschillende oorzaken aan te wijzen waardoor de lage bromtonen ontstaan in haar omgeving. "Er zijn heel veel huizen uitgerust met mechanische ventilatie, steeds meer mensen schaffen een airco-systeem aan. En daarnaast veroorzaakt de industrie in de omgeving veel laagfrequent geluid."

Weerkaatsing van geluid

Ook worden er steeds meer flats gebouwd, waardoor het geluid meer wordt weerkaatst. Het laagfrequent geluid wordt hierdoor verstrekt en harder en door de echo blijft de toon ook langer hangen.

Leven met deze geluidsmoordenaar is soms geen leven." Vincent

In Zeeuws-Vlaanderen heb je industrie bij Terneuzen, Sluiskil en Zelzate. Volgens Van der Bent hangt het heel erg van de windrichting af hoe sterk het laagfrequent geluid is. "Als ze in het weerbericht afgeven dat het 's nachts noordenwind wordt, denk ik: 'hoera, vannacht wordt het vrij rustig en kan ik beter slapen.' Bij noordenwind wordt het geluid namelijk van Terneuzen afgeblazen."

Koelsystemen op een dak veroorzaken Laagfrequent geluid (foto: Omroep Zeeland)

Huisarts kan er niets aan doen

Ze heeft inmiddels al verschillende stappen genomen. In het verleden is ze naar haar huisarts geweest, maar die gaf duidelijk aan dat hij er niets aan kon doen. Ook heeft ze het meerdere malen meldingen gedaan bij de gemeente en de Regionale Uitvoerings Dienst. (RUD) "Er heeft toen iemand van de gemeente door de wijk gewandeld, maar omdat hij het geluid niet kon waarnemen, is er verder niets mee gedaan."

Ik ben bang dat het alleen maar erger gaat worden in de toekomst." Lucia

De enige instantie waar ze serieus wordt genomen is de Stichting Laagfrequent geluid, een landelijke organisatie waar slachtoffers van laagfrequent geluid terecht kunnen met vragen. "Ik heb daar melding gedaan en ben daardoor in contact gekomen met andere mensen uit Zeeuws-Vlaanderen die ook last hebben van laagfrequent geluid." Dit contact heeft haar erg geholpen en gaf haar eindelijk de erkenning waarnaar ze jaren op zoek was.

Trudy van der Bent heeft de afgelopen jaren met het laagfrequent geluid leren leven, maar heeft het niet geaccepteerd. "Acceptatie is een moeilijk begrip. Het ene moment kan ik er mee leven, maar er zijn ook momenten dat het moeilijk is. Het hangt dus heel erg af van de afleiding die je overdag kunt vinden en hoe je in je vel zit."

Oplossingen

Er is volgens haar ook geen kant en klare oplossing voor dit probleem. "Ik denk dat ieder mens zelf een oplossing moet zoeken die voor hem of haar hanteerbaar is." Van der Bent heeft voor zichzelf wel een oplossing gevonden. Ze gebruikt een audiosysteem met tien verschillende geluiden. Ze luistert 's nachts met oordopjes in naar een kabbelend beekje. "het bromgeluid is niet weg, maar ik dwing mezelf om naar dat geluid te luisteren, waardoor ik rustiger word en uiteindelijk in slaap val."

Snelwegen met Zoab veroorzaken Laagfrequent geluid (foto: Omroep Zeeland)