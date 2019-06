Wel of geen nieuwe woonwijk...in de grond wordt alvast naar bommen gezocht

In de regen was een gespecialiseerd bureau vanochtend bezig met het zeven van de grond. "Op deze manier kunnen we de grond van het puin onderscheiden. Als meer dan vijftig procent groter is dan twintig millimeter valt het onder puin en moeten de bodemmonsters worden aangepast", vertelt James Flanagan. De bodemonsters worden naar een laboratorium gestuurd. "Daar wordt gekeken of er verontreiniging inzit. Is dit niet het geval dan kunnen we de grond gebruiken als fundering. En anders moeten we de grond afvoeren", vertelt projectleider Bas Kole.

Geen blindgangers

Tot nu toe zijn er nog geen niet-gesprongen explosieven ofwel blindgangers gevonden. De afwijkende objecten die eerder met detectieapparatuur zijn gevonden, worden volgende week opgegraven. Toch wil het bureau niet een al te uitgebreid onderzoek verrichten. "Sommige belanghebbenden zijn tegen de bouw van de wijk en daarom loopt er nu nog een beroepszaak bij de Raad van State. Als de rechter rood licht geeft dan is dit onderzoek voor niets geweest, maar als we groen licht krijgen, kunnen we zo snel mogelijk aan de slag", vertelt Kole. Volgens de projectleider zal het dan zeker nog anderhalf jaar duren voordat de bouw daadwerkelijk van start gaat.

Lees ook: