Buitenspeeldag valt in het water, activiteiten verplaatst of afgelast

Het wijkteam van de Mortiere in Middelburg twijfelde of ze het evenement door moesten laten gaan. Een groot deel van de activiteiten werd uiteindelijk afgelast, maar een partytent van een omwonende bood uitkomst.

Volgens Rhona Duhen van het wijkteam was het tot nu toe bijna altijd mooi weer op de buitenspeeldag en ze noemt het dan ook jammer dat de dag zo in het water gevallen is, maar zegt ze: "De kinderen die hadden het alsnog prima naar hun zin."

Jantje Beton en kinderzender Nickelodeon organiseren jaarlijks de nationale buitenspeeldag om te stimuleren dat kinderen vaker buitenspelen. Op meer dan duizend plaatsen in Zeeland waren activiteiten aangemeld bij Jantje Beton voor vandaag. In Zeeland deden Axel, Breskens, Hulst, Kapelle, Middelburg (meerdere locaties), Nieuwvliet, Rilland, Sas van Gent, Sint-Maartensdijk, Sint Laurens, Sluiskil, Vlissingen en Zierikzee mee.

Onder andere in Zierikzee en in Breskens is het evenement afgelast vanwege het slechte weer. In Breskens zullen de kinderen moeten wachten tot volgend jaar, in Zierikzee wordt nog een nieuwe datum geprikt voor de activiteiten. In Kapelle ging het evenement wel door, maar werden de activiteiten deels naar binnen verplaatst.