Celstraffen geëist in hoger beroep voor verkrachting in Middelburgs hotel

De negen maanden cel die de 22-jarige man uit Oost-Souburg tegen zich hoorde eisen, is gelijk aan de straf die de rechtbank vorig jaar uitsprak. Een derde verdachte die destijds 16 jaar was, kreeg op 20 maart in hoger beroep al 12 maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar geëist. Dat is gelijk aan zijn straf uit 2018. Het OM bleef vandaag bij deze eis.

De 22-jarige Middelburger hoorde een hogere straf tegen zich eisen dan de andere verdachten, omdat hij een leidende rol heeft gehad tijdens de verkrachting in Middelburg, oordeelt het OM. De verdachten hebben de verkrachting en het tegen haar wil vasthouden van het meisje altijd ontkent. "Klinkklare onzin. Leugens en laster. De seks gebeurde met wederzijdse toestemming", zei de hoofdverdachte uit Middelburg tijdens de rechtszaak een jaar geleden. Zijn 22-jarige medeverdachte uit Oost-Souburg blijft volhouden haar niet te hebben aangeraakt.

Meningen verdeeld over wat er gebeurd is

Op 8 juni 2017 dronken de drie verdachten wat aan de bar in een Middelburgs hotel. Ze besloten een kamer te huren, om daar samen verder te drinken. De toen 20-jarige Middelburger sprak af met het slachtoffer die naar het hotel kwam. Vervolgens hebben ze met z'n vieren geblowd, gedronken en een drankspelletje gespeeld. Tot dit punt komen de verklaringen van de betrokkenen overeen. Over wat er daarna gebeurde, zijn de meningen verdeeld.

De Middelburger heeft het over seks met wederzijdse toestemming. Het slachtoffer zegt dat ze werd vernederd, uitgelachen en verkracht. Ze vluchtte uiteindelijk naakt de kamer uit en rende om hulp roepend door het hotel. Daarbij is ze van de trap gevallen. Ze rende naar een nabijgelegen hotel en vertelde daar wat haar was overkomen. Haar verklaring dat ze is mishandeld, geknepen en geslagen wordt volgens het OM onderbouwd door de onderzoeksfoto's.

