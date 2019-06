Britt (11) voor één dag directeur van het Watersnoodmuseum

Rode draad van de interactieve jeugdroute zijn Koos en Mina, twee ooggetuigen die de ramp als kind hebben meegemaakt. Ze nemen in deze nieuwe route de jonge bezoekers mee in hun verhaal. Directeur Siemco Louwerse: "Jongeren komen graag naar dit museum en zijn erg onder de indruk van het gebouw. Wij willen ze op deze manier de Watersnoodramp laten beleven."

Alsof tijd stil is blijven staan

De kinderen leren niet alleen over de Watersnoodramp, maar zullen ook inzien dat het niet vanzelfsprekend is dat we in Nederland droge voeten hebben. Nieuw in het museum is de Deense geschenkwoning die als onderdeel van de jeugdroute in het museum staat. De woning is volledig in oorspronkelijke staat ingericht volgens het verhaal van Janny. Zij woonde na de ramp in zo'n geschenkwoning. Zodra men de woning van Janny betreedt, is het net alsof de tijd is blijven stilstaan.

Kinderdirecteur Britt van Oosten loopt het huisje in en stopt in de keuken. "Hier ruikt hier lekker naar koekjes", zegt ze lachend. Ze vindt het bijzonder dat de mensen in 1953 zo woonden. "Ik ben al drie keer in het museum geweest en ik vind het mooi. Ik vind het ook een goed museum, dus er hoeft niets veranderd te worden En ik wil best langer directeur zijn." Louwerse vindt dat een goed idee. "Prima idee, ze doet het goed. Ga ik met vakantie," zegt hij lachend.