'Waterpark Veerse Meer is veel te groot voor Arnemuiden'

Het huidige Waterpark beslaat enkele tientallen woningen. Er moeten zo'n 900 luxe vakantievilla's bij komen op landbouwgrond naast het huidige park en op het terrein van de huidige camping De Witte Raaf. Daar staan nu nog veel verouderde huisjes en stacaravans.

220 voetbalvelden

Het nieuwe terrein beslaat straks ruim 110 hectare. "Dat is omgerekend zo'n 220 voetbalvelden bij elkaar", berekende een inwoner van Arnemuiden, die gisteravond ook op de inloopavond was. "Veel te massaal."

Veel inwoners van Arnemuiden zien de grote uitbreiding niet zitten. Ze kregen gisteren van een woordvoerder van projectontwikkelaar Driestar te horen dat er op piekmomenten tot wel 7.000 mensen op het park zullen zitten. Arnemuiden zelf telt ruim 5.000 inwoners.

Verkeersdrukte

Inwoners van Arnemuiden zijn bang dat veel bezoekers van het park door het dorp zullen rijden. Dat zou met name gelden voor wisseldagen als zaterdag en maandag. "Zoveel verkeersdrukte is niet goed voor Arnemuiden, dat kan het dorp helemaal niet aan", aldus een inwoonster.

Ze wond zich ook op over het feit dat het zwembad in het dorp vanwege bezuinigingen definitief dicht lijkt te gaan, maar dat dorpsbewoners niet automatisch terecht kunnen in het zwembad van het nieuwe vakantiepark straks. "We kregen te horen dat het zwembad bedoeld is voor mensen die in de huisjes zitten. dat vind ik onverteerbaar", stelt dezelfde inwoonster.

Voordelen

Wijkambtenaar Klara Venema van de gemeente Middelburg vertelde aan bezoekers van de avond dat er ook veel voordelen zitten aan de uitbreiding van Waterpark Veerse Meer. Ze denkt daarbij aan aannemers en middenstanders in het dorp. "Het is zeker niet zo dat er alleen maar tegenstanders zijn van de uitbreiding. Veel ondernemers in Arnemuiden hopen natuurlijk dat de bezoekers van het park hun boodschappen in het dorp komen doen."

