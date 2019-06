'Het zijn net golven in de lucht': lichtende nachtwolken ook in Zeeland gezien

Lichtende nachtwolken boven de Otheense Kreek bij Terneuzen. (foto: Jean Paul v. Kranenburg)

Je hoefde er gisteravond niet extra lang voor op te blijven. Jean Paul v. Kranenburg maakte de foto hierboven rond twaalf uur vannacht bij de Otheense Kreek in Terneuzen. Volgens weeramateur Mark Wolvenne had je ze zelfs al vanaf een uur of elf kunnen zien. "Zodra de zon goed onder is."

'Nog nooit zo helder als gisteravond'

Lichtende nachtwolken geven zelf geen licht. Het licht komt van de zon en wordt door ijskristallen - die ontstaan op stofdeeltjes hoog in de lucht - weerkaatst naar het aardoppervlak. "Het speelt zich af op zo'n 85 kilometer hoogte", zegt Wolvenne. Ook moet de hemel helder zijn, moet het hoog in de lucht hard waaien en moet het daarboven heel koud zijn.

Lichtende nachtwolken bij Wilhelminadorp. (foto: Jorge Sereno)

Wolvenne is enthousiast. "In de maand juni heb je de meeste kans ze te zien, als de zon nog hoog staat... Maar je ziet ze niet iedere juni. Het was nog nooit zo helder als gisteravond." Ook Jorge Sereno uit Middelburg spotte de wolken, boven Wilhelminadorp:

Ook boven Vlissingen waren de lichtende nachtwolken te zien. (foto: Rien Schrier)

De lichtende nachtwolken gemist? Volgens Wolvenne is de komende avonden de kans ook nog groot "Ga vanavond als het helder is zeker nog even buiten kijken. Vanaf een uur of elf is het te zien, de zon moet wel eerst goed onder zijn. Als je dan naar het noorden kijkt, vooral over zee, zou je ze kunnen zien. Maar of die dezelfde kwaliteit hebben als gisteravond..."