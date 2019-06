'Nieuwste' woningcorporatie van Zeeland: Beveland Wonen

Het huidige kantoor van RWS in Goes. (foto: Google Maps)

In april riepen de corporaties mensen op geschikte namen in te sturen. "Dat hebben we geweten", zegt Maarten Sas, directeur-bestuurder bij RWS. "We hebben ruim 300 reacties ontvangen." Medewerkers hebben uiteindelijk een top drie samengesteld, waaruit Beveland Wonen werd gekozen.

Nieuw kantoor

Na de fusie heeft Beveland Wonen straks ongeveer 11.000 woningen, verdeeld over de vijf gemeenten in Zuid- en Noord-Beveland. Het kantoor komt waarschijnlijk in het huidige kantoor van Rabobank Goes aan de Livingstoneweg in Goes.