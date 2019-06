Zeshonderd kilo zware schedel van potvis Pieter terug in Zeeland

Schedel potvis Pieter Zeeman naar Terra Maris (foto: Omroep Zeeland)

Op vrijdag 1 december 2017 spoelde de potvis van 13,5 meter aan op het strand van Domburg. Uit onderzoek bleek dat het dier door honger strandde en om het leven kwam. Vermoedelijk was het dier verdwaald en kon het in de Noordzee nauwelijks voedsel vinden. Nog geen week na de stranding liet Terra Maris weten dat het de overblijfselen van het zoogdier graag tentoon zou willen stellen, in het museum op vijf kilometer van de vindplaats.

Naturalis

Dat had wat voeten in aarde, want net als bij andere zeezoogdieren die in Nederland aanspoelen, werden de stoffelijke resten eigendom van museum en onderzoeksinstituut Naturalis in Leiden. Uiteindelijk kreeg Terra Maris toestemming om het skelet voor de komende drie jaar tentoon te stellen. Sinds begin dit jaar wordt het skelet van Pieter botje voor botje naar Domburg gebracht en in elkaar gezet.

De dode potvis Pieter wordt ontleed op het strand bij Domburg (foto: Omroep Zeeland)

