Pontje draait overuren door kapotte Sluiskilbrug

Gemotoriseerd verkeer moest omrijden via de Sluiskiltunnel, of via de sluizen van Terneuzen. Fietsers hadden een gelukje: het pontje voer de hele dag op en neer.

De schipper van het pontje bij Sluiskil, Cees Baaij, noemde de storing aan de brug een ramp voor fietsers. Hij bracht gisteren en vandaag vaker dan normaal fietsers naar de andere kant van het kanaal. "Die fietsers zijn hartstikke blij dat wij nog heen en weer varen. Dat was natuurlijk ook nog maar de vraag omdat het pontje eigenlijk wegbezuinigd zou worden. Zo zie je maar, het pontje is toch nog nodig op dagen zoals deze!"

Sluiskilbrug (foto: John Bosch)

Omdat fietsers ver om zouden moeten fietsen, voer het pontje van Sluiskil de hele dag. Gemiddeld maken 250 mensen per dag gebruik van het pontje. Normaal gesproken vaart het pontje alleen in de spits. Een groep jongeren dat vanmiddag stond te wachten tot het pontje hen naar de overkant bracht: "Het is echt irritant dat de brug kapot is. Het pontje vaart normaal gesproken niet buitenom de spits, en dan kunnen we over de brug fietsen. Nu dus alleen niet! Gelukkig vaart het pontje nu extra want anders moesten we helemaal over Westdorpe fietsen en dat is echt om!"

Het veerpontje bij Sluiskil (foto: André Boot / Omroep Zeeland Flickr)

Lees ook: