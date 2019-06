Adrz kleedt locatie in Zierikzee uit

Ziekenhuis Adrz locatie Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

Als eerste is het maag-, darm- en levergeneeskunde programma aan de beurt. Die trekt op 1 augustus in bij de nieuwe Scopie Behandel Afdeling in Goes. Daar maken in Zierikzee zo'n 23 patiënten gebruik van. Een maand later volgen de oncologische behandelingen. Patiënten kunnen dan niet meer op Schouwen-Duiveland terecht voor chemokuren.

Vanaf september geen behandelingen inplannen

Wat er gebeurt met de diensten Infuustherapie, Oogheelkunde en Pijnbestrijding wordt nog onderzocht. "Het kan dus zijn dat we besluiten deze diensten niet meer in Zierikzee aan te bieden", schrijft het ziekenhuis in een brief aan het personeel, die deze week verspreid is.

"Daarom plannen we nu geen behandelingen in Zierikzee meer in na september". De organisatie onderzoekt of infuustherapieën in Vlissingen kunnen worden ondergebracht. Het zou ook kunnen dat sommige behandelingen voortaan thuis worden gedaan.

In de brief noemt de organisatie het oude gebouw in Zierikzee en de steeds strenger wordende kwaliteitseisen de reden achter de verhuizingen. De behandelingen die verhuizen, zijn nu ondergebracht op de eerste verdieping. In het huurpand zijn technische aanpassingen nodig, zoals een nieuwe luchtbehandeling in de ruimten waar poliklinische ingrepen plaats hebben.

'Adrz gaat niet verdwijnen op Schouwen-Duiveland'

Omdat het ziekenhuis op zoek is naar een andere locatie in Zierikzee en het huidige pand gaat verlaten, vindt het ziekenhuisbestuur de dure technische aanpassingen niet meer de moeite waard. Al enige tijd is het Adrz op zoek naar een nieuwe locatie. Met huisartsen en de gemeente wordt gesproken over het opzetten van een gezamenlijk medisch centrum.

Die gesprekken lopen nog. De verwachting is dat daar dit jaar een besluit over wordt genomen. Of de behandelingen dan weer terugkomen, is nog niet duidelijk. In de brief zegt de organisatie dat het personeel patiënten gerust kan stellen: "Adrz gaat niet verdwijnen op Schouwen-Duiveland."