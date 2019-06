Oud-prof Kousemaker keert terug naar Tholense Boys

Wilmer Kousemaker (rechts) in actie in het shirt van Capelle (foto: Orange Pictures)

Kousemaker (33) begon met voetballen in de jeugd bij Tholense Boys. Op vijftienjarige leeftijd verhuisde hij naar de jeugdopleiding van NAC Breda waar hij in 2004 zijn debuut maakte in het profvoetbal.

Ziekte van Pfeiffer

De middenvelder speelde ook nog in de Jupiler League voor Haarlem en FC Den Bosch. Zijn laatste club was FC Dordrecht, waar hij lange tijd uitgeschakeld was door de ziekte van Pfeiffer. In 2014 stopte hij als prof.

In het amateurvoetbal kwam Kousemaker daarna nog uit voor Capelle uit Capelle aan de IJssel, waarmee hij actief was in de Derde Divisie. Dit seizoen speelde hij niet.

Voorbereiding

"Het is nog niet helemaal zeker dat ik volgend seizoen mee ga doen", zegt Kousemaker. "Ik doe een gedeelte van de voorbereiding mee en kijk dan hoe het gaat. Ik wil weten of het fysiek nog gaat en of het klikt."