John krijgt aanvoerdersband van niemand minder dan... Robin van Persie

John is al vijftig jaar lid van Feyenoord, verzamelt al 37 jaar toegangskaartjes en begon vervolgens ook andere spullen van de voetbalclub te verzamelen. Uiteindelijk mondde het uit tot een compleet museum bij Tragel in Clinge. John woont zelf ook in de instelling voor mensen met een beperking.

'Dat had je niet moeten doen kerel'

"Dit had ik niet verwacht", zegt John verbouwereerd terwijl hij de aanvoerdersband rond zijn arm trekt. "Robin, je zit in m'n hart." Hij kijkt naar het scherm waar net een video met de voetballer erin te zien was. "Dat had je niet moeten doen kerel!"

John is supertrots op zijn Feyenoordmuseum. (foto: Omroep Zeeland)

Hij is apetrots op zijn museum. "Het is mijn paleis." De aanvoerdersband krijgt dan ook een mooi plekje tussen mokken, vaantjes, sjaals, vlaggen, voetballen, boeken, shirts, foto's en ga zo maar door, Johns museum staat propvol. In eerste instantie hield hij alles op zijn kamer, toen dat niet meer lukte stelde Tragel een ruimte beschikbaar.

"Feyenoord zit in mijn gevoel, dat zijn m'n helden", zegt John. "Als de tijd komt dat ik weg ben, dan gaat het spul naar die wereldclub. Feyenoord is m'n leven. Je gaat ermee dood en je komt weer terug, je ziel pakken ze niet af."

