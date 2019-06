Door een struikelsteen krijgen mensen een gezicht

Struikelstenen zijn kleine keitjes van 10 bij 10 centimeter met op de bovenzijde een messing plaatje met de naam van een Joodse burger. De stenen worden gemaakt in Duitsland in het atelier van kunstenaar Gunter Demnig. Op elke steen is in het messing plaatje de naam, geboortejaar en plaats en datum van overlijden gestanst. De stenen worden geplaatst op gemeentegrond, in de straat voor de woning waar zij het laatst gewoond hebben.

De struikelstenen die vandaag worden geplaatst zijn terug te vinden aan de hand van onderstaande kaartjes. Ga met de muis over iedere steen om te zien voor welke slachtoffers ze worden gelegd.

In Goes komen drie nieuwe struikelstenen te liggen. Voor de 39-jarige Joseph Stibbe, handelaar in broodbakmachines die aan de Lange Kerkstraat woonde en voor het echtpaar Levie Marcus Barkelau en Sara Barkelau-Meijer, die een winkel hadden aan de Lange Vorststraat.

In Vlissingen worden vandaag zes struikelstenen gelegd. Op het adres Nieuwendijk 54-60 worden twee stenen gelegd. Hier was de tabakswinkel gevestigd van Hendrika Glazer-van der Sluis (73 jaar) en haar dochter Mina Helena Salomé Glazer (33 jaar). Ook ter nagedachtenis van Jacob Cracau op Nieuwendijk 10 en Jacob Willem Lourier op Walstraat 2 worden twee struikelsteen gelegd. En tot slot ook op Lepelstraat 7 waar Barend Bouman (57 jaar) en Liza Bouman-Noach (67 jaar) woonden en werkten in hun zaak in bedden, linnen en stoffen.

Marianne Gossije, initiatiefneemster van de stichting Struikelstenen Zeeland is heel tevreden over het feit dat bijna alle struikelstenen in Zeeland zijn gelegd. In totaal worden er 116 in Zeeland gelegd. Er zijn er inmiddels al 88 gelegd en de komende periode volgt de rest. Het is de bedoeling dat alle struikelstenen aan het eind van het jaar geplaatst zijn. "We zijn heel tevreden met dit resultaat als bestuur, maar vooral als mens. Ik vind het mooi dat we dit project kunnen afronden."

Het is in zekere een zin een missie om te zorgen dat het leed wat aangedaan is niet wordt vergeten" Katie Heijning - stichting Struikelstenen Zeeland

Het is een missie

Volgens Katie Heijning van de stichting Struikelstenen Zeeland krijgen de slachtoffers door de verhalen weer een gezicht. "Je geeft een beeld van hun leven, wat ze deden en wat ze belangrijk vonden. Maar ook probeer je leuke dingen te beschrijven. Met als doel om deze groep niet te vergeten. Het gaat om echte mensen en niet alleen om een steen." Heijnig ziet het in zekere zin ook als een missie. "Ik probeer ervoor te zorgen dat het leed wat is aangedaan niet vergeten wordt en dat jongere generaties daarbij betrokken raken."

Een aantal struikelstenen (foto: Omroep Zeeland)

Ik zie het als een opdracht

Op de vraag of Marianne Gossije trots is op wat ze heeft bereikt is het antwoord resoluut 'nee'. "Ik vind het niet gerelateerd aan trots en zie het meer als een opdracht. Je ziet namelijk vandaag de dag dat antisemitisme en racisme toeneemt. Het wordt erger en ik zie dit project als een onderdeel van de bestrijding daarvan."

Nieuw project

Als het aan Gossije ligt, krijgt dit project een vervolg. Er woonden voor 1940 in Zeeland veel Joden die op een gegeven moment zijn vertrokken om bijvoorbeeld ergens onder te duiken. "We willen ook de verhalen van deze Joden beschrijven. Waar zijn ze naartoe gegaan en wat is er met ze gebeurd? Het is de bedoeling dat deze verhalen op de site van de stichting komen te staan. Er is dus nog genoeg werk aan de winkel."