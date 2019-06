Metselen zit een Bijkerk in het bloed, al meer dan 300 jaar

Het proces mag dan niet gewijzigd zijn, het kan ook gewoon zo zijn dat het metselaarsvak gewoon in zijn bloed zit. Hij was namelijk de tiende generatie die het familiebedrijf in ging. Bas Bijkerk schreef er een boek over: 'Bijkerk, dynastie van metselaars.'

Aan het eind van de zeventiende eeuw -in 1680 om precies te zijn- krijgt Cornelis Jansz Bijkercke toestemming om te gaan metselen. "Dat was in Middelharnis. Hij verwierf samen met twee anderen de rechten om het 'constructieve gedeelte van bouwwerken' te gaan maken." Er moet flink voor betaald worden maar niemand anders dan rechthebbenden mag het werk uitvoeren. Dus het is het geld waard.

In 1680 kreeg de eerste Bijkerk (toen nog Bijkercke) toestemming om als metselaar te werken (foto: Omroep Zeeland)

Ook de volgende generatie gaat aan de slag in Middelharnis maar de generatie daarna zoekt zijn geluk in Zeeland. Hij trekt met paard en wagen naar Schouwen-Duiveland. Daar bouwt hij verder aan het bedrijf. Het gaat over van vader op zoon, generatie na generatie blijft het bedrijf draaien.

Bajes

Hoewel het een paar keer bijna ten onder gaat, ontdekt Bas al hij onderzoek doet voor het boek. "Ik heb een voorvader gehad die in de bajes heeft gezeten. Hij had geen hout om de kachel te stoken. Hij is naar een boer gereden en heeft daar gestolen.

Daarbij is hij gesnapt en veroordeeld tot een jaar cel." En dat betekent in die tijd -de jaren '20 van de 19e eeuw- ook echt een jaar 'zitten'. Gelukkig heeft deze Bijkerk een zoon die het werk overneemt. En dus overleeft het bedrijf ook deze crisis.

Klaas Bijkerk met Burghenaren op een Pinksterdag (foto: Omroep Zeeland)

In de vele decennia daarna komen er meer obstakels maar altijd is er een zoon die het bedrijf van zijn vader overneemt. Bas Bijkerk is zelf een jaar of 14 à 15 al hij het bedrijf in gaat. Hij moet wel. "Mijn vader was invalide en kon zich niet goed bewegen." Samen met zijn jongere broer Jan zet hij het familiebedrijf door.

Bas Bijkerk heeft al in geen jaren meer gemetseld maar hij kan het nog steeds (foto: Omroep Zeeland)

Zoals de traditie voorschrijft, werken ze vooral in en rond Burgh-Haamstede. Het vraagt nogal wat van je om jaar in jaar uit, eeuw in eeuw uit, hier te werken. "Als je in zo'n klein gebied opereert, moet je wel een goede naam hebben en houden. Je bent afhankelijk van je klanten. Die ben je sneller kwijt dan dat je ze hebt. Dus je moet altijd kwaliteitswerk leveren."

Ook Bas en zijn broer werkten hard om die kwaliteit te leveren. Graag hadden ze het bedrijf ver gedaan aan de volgende generatie maar de dochters van Bas en Jan hadden andere plannen.

Geen Bijkerk meer aan het roer

De afgelopen jaren staat er geen Bijkerk meer aan het roer. In 2012 deed Bas de zaak over aan 'buitenstaander' Pieter van Moort. Bas leerde hem alles wat hij moest weten om het bedrijf te leiden. De naam 'Bijkerk' bleef zo want 331 jaar geschiedenis gooi je niet zomaar weg.