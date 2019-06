Zijn deze Zeeuws-Vlaamse kinderen de kunstenaars van de toekomst?

De expositie is het resultaat van Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen. Een project waarbij kinderen uit de regio op of na school konden deelnemen aan allerlei kunstgerelateerde lessen. Verschillende gastdocenten verzorgden de lessen.

Zingen met Isabel

Zo volgde een groepje meiden zangles bij Isabel Provoost, waarvan het resultaat ook te horen was tijdens de opening van de expositie vanmiddag in Aardenburg. Daarna werd de middag muzikaal aangekleed door een jongen die een dj-workshop volgde via het project. Verder waren er tal van schilderijen en foto's te zien gemaakt door kinderen uit de buurt. Maar bijvoorbeeld ook kleding ontworpen door de kinderen en bureaulampen die gemaakt werden tijdens een gastles van een ontwerper.

Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen biedt alle scholen in de regio de mogelijkheid om hun leerlingen kennis te laten maken met kunst door middel van een zogenoemd cultuurmenu. Dat cultuurmenu bestaat twintig jaar en ter ere van dat jubileum is er dit schooljaar gekozen een expositie in te richten. De expositie in de Sint-Baafskerk is tot en met 30 juni te bezoeken.