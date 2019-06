Verdachte van doodrijden fietsers Goes voor de rechtbank

Er worden die nacht nog ambulanceteams en een traumahelikopter opgeroepen maar de man en vrouw overlijden ter plekke. Na het ongeluk is aan de achtergebleven brokstukken te zien hoe hard de klap moet zijn geweest. De fiets is amper nog herkenbaar, die wordt rond een lantaarnpaal gevouwen teruggevonden. De voorkant van de auto ligt in puin. Uit een blaastest blijkt dat de toen 19-jarige verdachte als beginnend bestuurder ruim vier keer te veel gedronken had. Ook blijkt de jongeman uit de gemeente Goes een 'strafrechtelijk verleden te hebben in het verkeer', zoals het Openbaar Ministerie het omschrijft. Wat dat precies inhoudt is nu nog niet bekend. Dat zal tijdens de rechtszaak aan de orde komen.

Door de klap van de aanrijding kwamen de slachtoffers meters verderop op het wegdek terecht. De fiets vouwde zich tot een hoop verwrongen staal om de lantaarnpaal door de klap. (foto: HV Zeeland)

De verdachte wordt meteen na het ongeluk opgepakt en blijft in voorarrest in afwachting van de rechtszaak. Daar zit hij tot 3 april als de Middelburgse rechtbank onder strenge voorwaarden besluit dat hij zijn zaak thuis af mag wachten. Na bezwaar van het Openbaar Ministerie draait het hof in Den Bosch die beslissing terug. Sinds begin mei zit hij weer vast. Volgens het gerechtshof in Den Bosch zijn in deze zaak de belangen van de verdachte ondergeschikt aan die van een veilige maatschappij.

Wat gaat er vrijdag gebeuren?

Vrijdag kijkt de rechtbank in Middelburg voor het eerst inhoudelijk naar de zaak. Tot nu toe is steeds de stand van het onderzoek besproken en is er gekeken of de verdachte in voorarrest moest blijven zitten. Belangrijke vragen die morgen beantwoord moeten worden zijn hoe hard de verdachte heeft gereden volgens het onderzoek en waarom hij die avond in de auto is gestapt. Het OM zal een straf eisen. De advocaat van de verdachte komt aan het woord. Ook de families van de slachtoffers lezen een verklaring voor. Normaal gesproken doet de rechtbank twee weken later uitspraak.

De zaak begint om 09.00 uur. Omroep Zeeland doet via een liveblog verslag van de zitting.

Bloemen op de plek waar het ongeluk gebeurde. (foto: Omroep Zeeland)

