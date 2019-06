Russische duikboot onderweg naar de sluis bij Terneuzen

De Russische duikboot in de haven van Zeebrugge (foto: Agentschap maritieme dienstverlening en kust)

De Russische duikboot lag 23 jaar in de jachthaven van Zeebrugge. Het was een van de attracties bij Seafront, een themapark over zee en zeevaart, vis en visserij. In de loop van de jaren is de duikboot dusdanig aangetast door het zeewater dat het onderhoud te duur werd. Daarom is besloten het schip te laten slopen.

Stalen gevaarte van honderd meter

De duikboot van het type Foxtrot is een stalen gevaarte van honderd meter lang. Met plaats voor 75 bemanningsleden die maandenlang werkten en leefden op de boot tijdens de Koude Oorlog.

De Russische duikboot bij vertrek in de haven van Zeebrugge (foto: Agentschap maritieme dienstverlening en kust)

Het verslepen zou oorspronkelijk gisteren plaatsvinden, maar de weersomstandigheden lieten dat niet toe. Voorwaarden voor het transport zijn een windkracht van maximaal drie beaufort, een golfhoogte van niet meer dan één meter en een zicht van minimaal 2000 meter.

Al rekening gehouden met uitstel

Maar volgens Eva Descamps van het Vlaamse maritieme agentschap was er al rekening gehouden met mogelijk uitstel door weersomstandigheden. Om die reden was er al een extra dag voor uitgetrokken.

Eva Descamps over transport duikboot naar de sloop

Rond 12.00 uur zal de duikboot te zien zijn ter hoogte van Vlissingen en het vaartuig wordt rond 13.00 uur of 13.30 uur bij Terneuzen verwacht. Dat heeft met name te maken met het tij en de stromingen ter hoogte van het sluizencomplex in Terneuzen.

Loodsen aan boord

De duikboot wordt door twee sleepboten gesleept. Er zijn loodsen aan boord om het transport te begeleiden, één op de voorste en een tweede op de achterste sleepboot.

Ter hoogte van Vlissingen-rede worden de twee kustloodsen afgelost door één kanaalloods die aan boord gaat van de voorste sleepboot om de duikboot veilig en wel tot Gent te loodsen.