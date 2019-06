Zeeland wordt wakker: ongeluk Goes, duikboot onderweg en kunst door kinderen

Twee doden bij ongeluk Goes (foto: HV Zeeland)

Verdachte ongeluk Goes voor rechter

Een 20-jarige man moet zich vandaag voor de Middelburgse rechtbank verantwoorden voor een dodelijk ongeval in Goes op 28 oktober vorig jaar. Een 33-jarige vrouw uit Goes en haar 30-jarige Macedonische vriend kwamen om het leven. Ze zaten samen op de fiets toen ze aangereden werden door de verdachte.

Foto: Agentschap maritieme dienstverlening en kust (foto: Agentschap maritieme dienstverlening en kust)

Duikboot onderweg

De Russische duikboot Foxtrot die vanmorgen is vertrokken uit Zeebrugge, passeert rond 13.00 uur de sluizen in Terneuzen. Het schip is onderweg naar zijn laatste rustplaats, de schroothoop in Gent.

Zijn deze Zeeuws-Vlaamse kinderen de kunstenaars van de toekomst? (foto: Omroep Zeeland)

Kunst door kinderen

De een wil fotograaf worden, de ander mode-ontwerper. In heel wat Zeeuwse-Vlaamse basisschoolleerlingen schuilt een ware kunstenaar. In Aardenburg is vanaf vandaag een expositie te zien met kunst gemaakt door kinderen uit de regio.

Pauwen in Breskens (foto: Omroep Zeeland)

Pauwen in Breskens

Breskens is in de ban van twee pauwen. De vogels zijn de afgelopen dagen in verschillende tuinen gesignaleerd, maar niemand lijkt te weten waar de dieren vandaan komen.

Wolken boven Westkapelle (foto: Lianne Provoost)

Weer

Vandaag zien we de zon geregeld, al komt er in de loop van de ochtend een kleine storing langs die lokaal een bui kan opleveren. In de middag trekt die verder noordwaarts en de rest van de dag hebben we een afwisseling van zonnige perioden en wat stapelwolken. Er waait een zwakke tot matige wind vanuit het zuiden, die warme lucht aanvoert. De temperaturen lopen morgen op tot zo'n 20 graden aan zee en 23 graden landinwaarts.

Morgenochtend trekken enkele stevige buien over, maar later op de dag klaart het op en komt de zon tevoorschijn. Zondag is het vrij zonnig. Op beide dagen wordt het zo'n 20 graden.