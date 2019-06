Beach Alert breidt deze zomer ook uit naar Schouwen-Duiveland

Strandgasten op het strand van Renesse (foto: Cindy de Bree uit Vlissingen)

Het gaat om een proef in Ouddorp die dit jaar uitgebreid wordt naar onder meer Schouwen-Duiveland. Beach Alert heet het en het is een samenwerking van de politie en de reddingsbrigades. De proef startte in 2016. Strandgasten op de stranden van Ouddorp konden zich aanmelden bij een WhatsApp-dienst van de politie en de reddingsbrigade.

Naderend onweer

Bij naderend onweer kregen de strandgangers bijvoorbeeld het advies om de parasol in te klappen. Ook werden ze via de dienst geïnformeerd als er lange files stonden op de wegen van het strand of als er een kind vermist is of er een verraderlijke onderstroom stond waardoor het niet verstandig was om de zee in te gaan.

Naast Ouddorp wordt het systeem nu uitgebreid naar Schouwen-Duiveland, Rockanje en Oostvoorne. Strandgasten kunnen zich aanmelden via de Facebookpagina Beach Alert of het Instagramaccount beach.alert. Wie via WhatsApp contact wil hebben met de politie over strandzaken, kan appen met het nummer 06-1000014.

Vragen

Tussen 12.00 en 21.00 uur kunnen strangangers via deze kanalen vragen stellen. De politie en de reddingsbrigade proberen die dan binnen enkele minuten te beantwoorden.

Dat komt naast de speciale strand-app die er al is. Je moet op zoveel mogelijk manieren contact proberen te leggen met de mensen op het strand, zegt Eddy van Wel van de strandreddingsbrigade Westerschouwen. "Je wil voorkomen dat mensen verdrinken. Dat is onze taak. En als je op deze manier door betere informatievoorziening problemen kunt voorkomen dan draagt dat daaraan bij."

Eddy van Wel van de strandreddingsbrigade Westerschouwen over Beach Alert