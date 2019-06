De bouwsector heeft meer aanpakkers als Eefje nodig

Eefje Fransen zit in het eerste jaar van de opleiding bouwkunde van de HZ en loopt momenteel haar eerste stage. Dat doet ze bij de bouw van appartementencomplex Sea & City naast de bioscoop in Vlissingen.

Op deze bouwplaats is ze de enige vrouw en dat was in het begin best even spannend: "Ik was best een beetje nerveus, maar ze vinden het juist leuk. Ik heb het idee dat, omdat ik een jong meisje ben, ze het mij juist graag willen leren. Ik ben goed opgevangen."

Oog voor detail

Ruud Verdonk is uitvoerder bij Bouwgroep Peters en tevens de stagebegeleider van Eefje. "Ik vind het hartstikke leuk. Als leidinggevende wil je goede vakmensen om je heen en zijn we blij dat ook vrouwen voor de bouw kiezen." Volgens Verdonk is het belangrijk dat er meer vrouwen in de bouw komen, omdat de eisen in de markt veranderd zijn. "Bouwprojecten bevatten steeds vaker onderdelen waar een vrouw soms een betere kijk op heeft."

Voor Eefje was het geen vanzelfsprekende keuze om de opleiding bouwkunde te doen. In haar omgeving kende ze helemaal niemand die ook in de sector werkt. Ze hield van wiskunde, techniek en tekenen, dus besloot ze de sprong te wagen. Ze heeft nog geen seconde spijt van gehad.