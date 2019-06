Vijf jaar cel geëist voor ongeluk Goes waarbij 33-jarige vrouw en 30-jarige man om het leven kwamen

Alice (33) uit Goes en Miki (30) uit Macedonië kwamen op 28 oktober om het leven. (foto: Familie)

De zaak werd vandaag inhoudelijk behandeld in de rechtbank in Middelburg. Zowel de inmiddels 20-jarige verdachte uit de gemeente Goes als de families van de slachtoffers waren daarbij aanwezig. Zij spraken emotioneel over het ongeluk. "Jij hebt je familie nog, je toekomst, gaat werken, kinderen krijgen terwijl wij altijd het gemis zullen houden van Alice en Miki", zei de zus van de man uit Macedonië.

Een vermijdbaar ongeluk

"Dit ongeluk was vermijdbaar", zei de officier van de justitie vanochtend in aanloop naar de eis. "De verdachte had niet moeten drinken en niet zo hard moeten rijden." De slachtoffers zijn volgens hem niet medeschuldig aan het ongeluk. Dat zou zo kunnen zijn als ze bijvoorbeeld geen licht aan hadden gehad.

De fiets waar de omgekomen man en vrouw op zaten werd door de klap tegen een lantaarnpaal aan geslingerd (foto: HV Zeeland)

"Het is heel dom", zei de verdachte vandaag over het feit dat hij veel te hard reed mét alcohol op. "Het was rustig op de weg en ik wilde snel naar huis." Eerder verklaarde hij vier of vijf bier, twee wodka cola en één wodka fristi te hebben gedronken. De politie concludeerde dat de man 112 km per uur reed voor hij begon te remmen.

'Ik was in paniek'

"Ik herinner me een harde klap", zei de verdachte over het moment dat hij de fiets waarop Alice (33) en Miki (30) zaten schepte. Hij zag hen niet. De voorruit barstte en hij raakte in paniek. De slachtoffers werden door de botsing 40 tot 45 meter weggeworpen.

Dat er voor het ongeluk al een politieauto achter hem reed, had hij naar eigen zeggen niet gezien. De rechter vond dat moeilijk te geloven. "Het is 4 uur 's nachts, er is nauwelijks verkeer op de weg en u ziet de politieauto achter u niet rijden."

Ook al had de verdachte zijn rijbewijs nog geen jaar, het ongeluk van vorig jaar was niet de eerste keer dat hij in de fout ging. Hij kreeg eerder twee boetes voor te hard rijden, werd een keer gepakt met alcohol op en de politie had hem eens aangesproken omdat hij een drukke parkeerplaats op scheurde.

Toch acht de reclassering het risico dat de man opnieuw de fout in gaat laag. Wel zou hij hulp moeten krijgen voor zijn alcoholgebruik en de verwerking van het ongeluk.

De auto raakte zwaar beschadigd bij het ongeluk dat de levens van een jonge man en vrouw eiste (foto: HV Zeeland)

Na het ongeluk schreef de verdachte in een brief aan de familie dat hij alles wilde doen om hen te helpen. Toen hij vroeg om schorsing van zijn voorarrest, was dat voor de familie een klap in het gezicht, zei de zus van Alice Dessi vanochtend in de rechtbank. "Als jij straks vrijkomt, moeten wij onze dierbaren nog steeds missen."

In een emotionele verklaring zei ze: "Onze wereld stortte in toen we het nieuws hoorden." Alice en Miki waren volgens haar net terug in Goes om in Zeeland hun leven op te bouwen.

'Je hebt niet alleen Alice en Miki vermoord, maar ook onze twee families'

Ook de Macedonische familie las vanochtend een verklaring voor. De zus van Miki richtte zich rechtstreeks tot de verdachte: "Ik wil je naam niet zeggen, ik wil je niet aankijken, je bent een moordenaar. Je hebt niet alleen Alice en Miki vermoord, maar ook onze twee families." De verdachte luisterde huilend naar de verklaringen. Hij zei het verschrikkelijk te vinden, veel spijt te hebben en het zichzelf nooit te vergeven.

Zijn advocaat betwist dan ook niet dat de verdachte schuld heeft aan het ongeluk, maar wil wel ingaan op hoevéél schuld zijn cliënt heeft. Volgens de advocaat reed de man op een voorrangsweg en verleenden de slachtoffers bij het oversteken geen voorrang. Ook beweerde hij dat hun fiets geen werkende koplamp had, terwijl de officier van justitie eerde op de zitting nog het tegendeel beweerde.

'Snelheid niet bewezen'

Ook vindt de advocaat van de verdachte dat de snelheid waarmee zijn cliënt over die weg reed niet bewezen kan worden. Daarmee spreekt de advocaat het politieonderzoek tegen, waaruit naar voren kwam dat de verdachte 112 km per uur reed voor hij begon te remmen.

"Voor mij staat vast dat deze jongen spijt heeft. Hij moet leven met de last dat door hem twee mensen zijn overleden. Dat voelt hij iedere dag en nacht", zei de advocaat in de rechtszaak. Hij vindt de eis van de officier van justitie dan ook veel te hoog en stelt minder cel voor met een voorwaardelijke straf ernaast.

Over twee weken, op 28 juni, doet de rechtbank uitspraak over deze zaak.

Meer details lezen over deze rechtszaak? Verslaggever Niels Schuurbiers deed vanochtend verslag van de inhoudelijke behandeling, zie ons liveblog.

