Guy gaat vreemd met MOLLY

Hoe is MOLLY ontstaan?

"Op de Herman Brood Academie moet je ieder studieblok een bandje vormen. We zijn met z'n vieren bij elkaar gekomen om muziek met een Beatles vibe te spelen met moderne energie. Dat beviel zo goed dat we besloten om wat op te nemen."

Waarin verschilt de muziek van MOLLY met die van PEER?

"De manier waarop ik songs schrijf met PEER is heel anders. Met PEER is het vaak van tevoren wat meer uitgedacht. Met MOLLY gaan we jammen op één bepaald rifje. Het is een andere benadering van liedjes schrijven. Het album van PEER is net wat moderner gegaan, wat ik heel vet vind, en MOLLY is meer de sixties vibe met het muzikaal vocabulair dat daar bij hoort."

PEER blijft gewoon bestaan?

O ja, absoluut! MOLLY is een project voor op school, maar in het weekend ben ik altijd in Zeeland en aan het repeteren met PEER."

Guy legt het verschil uit tussen de muziek van PEER en MOLLY