Raaf versterkt positie in Zeeland: tweede broedende ravenpaar

Raaf in gevecht met buizerd op de Kop van Schouwen (foto: Joop Scheijbeler)

"Om de vogels niet te verstoren hebben we gewacht om dit nieuws naar buiten te brengen. Nu het nest verlaten is kunnen we dit fantastische nieuws delen!", schrijft ze in haar blog over het Schouwse ravenpaar.

Slecht imago

Vroeger was de raaf een gewone vogel in heel Nederland, maar het dier had een erg slecht imago. Door bejaging is het aantal raven in Nederland dan ook hard achteruit gegaan. In 1944 werd het laatste broedende paar in Zuid-Limburg.

In 1976 werden er weer wilde raven in Nederland geïntroduceerd op de Veluwe en die hebben zich langzaam door het land verspreid. Met nu twee broedende paren in Zeeland als resultaat.

'Je moet net geluk hebben'

Volgens Lieman moet je net geluk hebben om ze te zien. "Doordat ze kilometers vliegen om te foerageren kunnen ze overal op Schouwen zitten. Rond de Boswachterij, het vliegveld en de duinen heb je de meeste kans op een ontmoeting met deze prachtvogel!", aldus de boswachter.

Het eerste broedende ravenpaar werd in mei gezien in het Zeeuwse deel van het Zeeuws-Brabantse natuurgebied Markiezaat. De herintroductie van de raaf in Zeeland is het gevolg van het doelbewust achterlaten van dierlijke kadavers voor aaseters, in het project Dood doet leven.

