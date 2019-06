Joe Buck uit Oostburg heeft notering in Nederlandse Top 40 te pakken

The way you take time van Joe Buck (foto: Joe Buck)

De afgelopen weken bleef The Way You Take Time nog in de tipparade hangen. Met de hitnotering schaart Joe Buck, de artiestennaam van Sjoerd de Buck, zich bij een select groepje Zeeuwen. Danny Vera staat op dit moment met Roller Coaster voor de tiende week in de Top 40, op nummer 26.

Joe Buck (de artiestennaam van Sjoerd de Buck) studeerde aan de Rockacademie in Tilburg. Hij tekende in 2017 een contract bij label Firefly van Ilse DeLange. Onder haar vleugels ontwikkelde hij zich verder als singer-songwriter.

Maand in Nashville

In het najaar van 2018 verbleef hij een maand in Nashville om liedjes te maken en zich te verdiepen in de geschiedenis van de countrymuziek. Zijn doel was een eigen single op de radio te krijgen. Daarin is hij nu met The Way You Take Time in ieder geval geslaagd.

Lees ook: