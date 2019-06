Zóveel vacatures in Zeeuws-Vlaanderen dat er nu zelfs een auto wordt ingezet om werknemers te lokken

Voor deze editie hebben minstens vijftig bedrijven zich ingeschreven. De eerste editie van Roetsjbaan vorig jaar zorgde voor twintig matches tussen bedrijven en jongeren. Zo vond Ibrahim Eryürük uit Terneuzen een baan op de personeelsafdeling van ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen.

Eryürük liep stage bij North Sea Port in Terneuzen. Met een vriend schreef hij zich in voor Roetsjbaan om te netwerken. "Ik liep daar de recruiter van ZorgSaam tegen het lijf. Op dat moment hadden ze geen baan op de HR-afdeling, maar we bleven contact houden. Toen er een vacature vrij kwam belde ze mij en sinds november ben ik werkzaam bij ZorgSaam."

Wat mij heeft verrast, is dat er heel veel mogelijkheden zijn in Zeeuws-Vlaanderen. In allerlei sectoren." Ibrahim Eryürük, deelnemer Roetsjbaan

Die recruiter van ZorgSaam is Ingeborg Velthoen. Ze gaat verschillende beurzen af in Nederland en België om op zoek te gaan naar personeel. Ondanks dat er genoeg vacaturesites zijn, zijn banenbeurzen heus niet ouderwets. "In deze tijden zijn zulke bijeenkomsten juist belangrijk omdat we veel mensen zoeken. Door mensen aan te spreken, kunnen we beter uitleggen wat we allemaal in huis hebben."

"We zijn altijd op zoek naar verzorgenden, maar ook ergotherapeuten en psychologen." Dat viel Ibrahim ook op. "Wat mij heeft verrast, is dat er heel veel mogelijkheden zijn in Zeeuws-Vlaanderen. In allerlei sectoren."

ZorgSaam is ook aanwezig bij de tweede editie van Roetsjbaan, dat vanavond plaats vindt. De organisatie heeft opnieuw gekozen voor een thema, zodat het niet op een standaard banenbeurs lijkt. Het thema van dit jaar is 'De Mindf*ck van Zeeuws-Vlaanderen'. Een illusionist moet dan laten zien wat Zeeuws-Vlaanderen allemaal heeft te bieden. Ook wordt er een auto verloot, die de winnaar een jaar lang mag gebruiken.

Roetsjbaan

Roetsjbaan is een initiatief van Rootzz Zeeuws-Vlaanderen. De stichting probeert al jaren om Zeeuws-Vlaamse jongeren na hun studie buiten de provincie terug te halen. Dat doen ze met borrels, de verkiezing van de Zeeuws-Vlaamse Studentenstad en nu sinds twee jaar dus ook met een banenbeurs.