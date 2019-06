De Deltaweg (N256) moet worden aangepakt, maar voorlopig gebeurt er nog niets

De kruising van de Deltaweg en de Nieuwe Rijksweg bij Goes (foto: Google Maps)

De Midden-Zeeland route wordt steeds drukker. "De weg tussen Goes en Zierikzee is een uiterst belangrijke verkeersader voor woon-werkverkeer, zakelijk verkeer en de toerist en recreant die Zeeland wil bezoeken", schrijft de Provincie Zeeland in een brief aan een aantal Zeeuwse gemeenten. Ook spreekt de provincie de wens uit in 2028 'een 'betrouwbaar hoofdnetwerk over de weg te hebben.'

Daarom heeft de provincie een studie laten uitvoeren naar de verschillende manieren waarop de weg tussen Goes en Noord-Beveland kan worden aangepakt; de QS-Variantenstudie N256 tussen Goes (N664) en Noord-Beveland (N255). De verkeersveiligheid en de doorstroming moeten verbeteren, gaf gedeputeerde Harry van der Maas (Verkeersveiligheid) vanochtend aan in de Statencommissie Economie. Bijvoorbeeld door de kruising van de Langeweg en de Deltaweg ten westen van Wilhelminadorp ongelijkvloers te maken.

Eerst de Zanddijk

Maar Van der Maas temperde meteen te hoge verwachtingen. In deze collegeperiode, dus de komende vier jaar, gebeurt er nog niets, behalve plannenmakerij. Eerst wordt de Zanddijk (N673) tussen Kruiningen en Yerseke aangepakt. Pas als de veiligheid op die weg is verbeterd, komt de Deltaweg in beeld.

Ongeluk op de Zanddijk bij Yerseke (archief) (foto: HV Zeeland)

Toch kan het geen kwaad om alvast goed na te denken over de verschillende opties, vinden de Zeeuwse politici. Welke knelpunten moeten als eerste worden aangepakt en op welke termijn moet dat gebeuren?

Niet iedereen was trouwens voorstander om de oplossing te zoeken in meer asfalt. De Partij voor de Dieren is tegen aanpassing van de weg vanwege de milieu-effecten en D66 zoekt een oplossing liever in slimmere technologische ontwikkelingen. GroenLinks pleit voor een duurzame oplossing.

SGP'er Kees van den Berge over de Deltaweg