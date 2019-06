RoMi Cage gaat dromen achterna

Heeft de single met de gezinsuitbreiding te maken?

"We hadden 'm even op de plank liggen en wilden een mooi moment hebben om 'm uit te brengen. Hoogzwanger was dat niet het moment, maar nu wel. Nee, daar heeft het niets mee te maken. Dit liedje niet. Het heeft alles te maken met het achterna gaan van je dromen. We leven van de muziek, zo mooi is het. We kijken elke keer of we een stapje verder kunnen komen."

Het lied heeft dus een positieve boodschap?

"Ja, het gaat ook over het teamwork van mij met Michaël, dat we samen die droom achterna gaan, dat we dat samen willen en samen ervoor kunnen gaan."

Los Angeles is te gek, daar zouden we ook wel voor langere tijd willen zijn. Daaruit is een liedje ontstaan" Romy Coomans - zangeres RoMi Cage

Is het lied ook ontstaan tijdens een gesprek over dat soort dingen?

"Het is ontstaan in LA, toen we daar afgelopen jaar waren. We hebben het geschreven samen met muzikanten die we daar hebben leren kennen. We begonnen een beetje te kletsen: Los Angeles is te gek, daar zouden we ook wel voor langere tijd willen zijn. Daaruit is een liedje ontstaan."

Komt er ook een videoclip van?

"We zijn druk bezig met een clip. Elke keer proberen we het weer een beetje anders te doen. We hebben wel al een idee. Het heet Miles, dus iets met een weg."

Wanneer zien we jullie weer op een podium?

"We hebben natuurlijk even stil gelegen. Alles begint weer een klein beetje opnieuw na het zwangerschapsverlof. Het is een beetje passen en meten, maar we hebben alweer wat optredens gedaan als Lace en met RoMi Cage komen er zeker ook weer een aantal aan."

Zangeres Romy Coomans vertelt hoe de nieuwe single 'Miles' tot stand is gekomen