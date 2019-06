Apotheek Hulst op de vingers getikt om 'administratieve fouten'

Medicijnen bij een apotheek (foto: ANP)

De Inspectie Gezondheidszorg heeft in het onderzoek zes punten gevonden die door de apotheek verbeterd moeten worden. De inspectie voert controles onaangekondigd uit, in die zin dat apotheken kort tevoren te horen krijgen dat de inspectie onderweg is. De apotheek in Hulst wordt twee dagen per week bemand door iemand van Apotheek Hulst, de andere drie dagen is Dhr. Le van apotheek Zoetevaart eindverantwoordelijk.

Twee bezoeken

"De inspectie is tweemaal langs geweest,", zegt beherend apotheker Le, "in oktober 2018 en in april 2019. We hebben de situatie verbeterd, en de inspectie is ook tevreden, maar nog niet alles is op orde." Volgens de inspectie worden zogenoemde medicatiebewakingssignalen (zoals een patiënt die een herhalingsrecept voor bloeddrukmedicatie krijgt) niet digitaal vastgelegd. Le erkent dat: "We moeten alles digitaal vastleggen. Dus ook als een patiënt voor een herhaalrecept komt. Het systeem maakt geen onderscheid tussen herhaalrecepten en 'nieuwe'. Dit wordt dan geregistreerd door de inspectie."

De zes kritiekpunten van de Inspectie Gezondheidszorg - De beoordeling en afhandeling van gegenereerde signalen wordt niet aantoonbaar vastgelegd, zodat deze gemakkelijk digitaal oproepbaar zijn. Bij het bekijken van een groot aantal recepten blijkt dat de beoordeling en afhandeling van de medicatiebewakingssignalen veelal niet is vastgelegd. - De apotheker controleert aantoonbaar de signaallijst onvoldoende. (Volgens de inspectie is dit punt verbeterd) - De apotheker controleert de signaallijst aantoonbaar op de dag van terhandstelling, ook op zaterdag en zondag, onvoldoende. (Volgens de inspectie is dit punt verbeterd) - Bij geneesmiddelen die in GDV (geïndividualiseerde distributievorm) ter hand gesteld worden, worden de beoordeling en afhandeling van signalen gegenereerd bij EU of wijziging niet aantoonbaar vastgelegd, zodat deze gemakkelijk digitaal oproepbaar zijn. - De apotheker controleert bij eerste uitgifte van een DOAC (antistollingsmiddelen) niet de nierfunctiewaarde (eGFR). Dit gebeurde in maart 2019. - De apotheker heeft in 2018 niet aantoonbaar medicatiebeoordelingen uitgevoerd volgens een groeimodel. Volgens opgave zijn in Apotheek Hulst in 2018 geen medicatiebeoordelingen uitgevoerd. Voor 2019 is een en ander al uitgevoerd.

Volgens Le gaat de apotheek met de verbeterpunten aan de slag. "Mijn collega van Apotheek Hulst werkt twee dagen per week, dat gaat binnenkort naar drie. Dat zal schelen. Bovendien zullen we scherper zijn op de administratie."

Le heeft het idee dat de Inspectie Gezondheidszorg vindt dat Apotheek Hulst op de goede weg is. "We worden niet onder verscherpt toezicht gesteld, dat zegt iets. Bovendien heeft de inspectie laten weten niet meer terug te komen." Apotheek Hulst heeft van de Inspectie Gezondheidszorg acht weken de tijd gekregen om de verbeterpunten door te voeren.