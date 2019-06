TOP Arnemuiden klaar voor kampioensduel met DSC

Trainer Kees-Jan Oppe hoopt op titel met TOP Arnemuiden (foto: Omroep Zeeland)

Omdat TOP de heenwedstrijd van DSC met 21-20 won is dat gelijkspel genoeg. Beide ploegen ontlopen elkaar op de ranglijst amper. Beide clubs hebben 21 punten verzameld na dertien wedstrijden. TOP scoorde 257 keer, maar de Brabantse ploeg staat op 244 treffers. Het doelsaldo is wel flink in het voordeel van de ploeg van trainer Kees-Jan Oppe; +76 om +41. Maar onderling resultaat gaat voor doelsaldo. "Het vertrouwen in een goede afloop is er. De drive zit in mijn ploeg en we gaan vlammen met zijn allen."

Oppe beschikt over een bijna fitte selectie. De enige die ontbreekt is Petra van Belzen, die eerder dit seizoen een knieblessure opliep en nog niet is hersteld. Willemijn Bouwens, jeugdinternational, blijkt de laatste weken een waardige vervangster. "Begin dit seizoen begonnen we ook met Willemijn, maar aan het eind van de zaal had mijn ploeg behoefte aan de routine van Petra", legt Oppe uit. "Daarom moest Willemijn vaker wissel zitten. Maar ze heeft meer dan voldoende kwaliteiten om de plek van Petra in te vullen."

Mooie afsluiting

Oppe is bezig aan zijn eerste seizoen als coach van TOP Arnemuiden. "Ik heb een lekker gevoel bij TOP en als wij zorgen dat we morgen ons eigen spelen dan zou de titel een mooie afsluiting van dit jaar zijn."