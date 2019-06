Vier Zeeuwen in ZLM Tour 2019

Dylan Groenewegen wint etappe Ster ZLM Toer in Buchten (foto: Peter van Rooij)

Omroep Zeeland zal de tweede etappe live op televisie uitzenden. Tussen 14.00 en 16.00 uur is de ontknoping van de rit tussen het Belgische Bredene en Heinkenszand te zien. De proloog een dag eerder, in de avonduren, is via omroepzeelandsport.nl te volgen. Na de twee Zeeuwse etappes volgen drie etappes door Noord-Brabant en Limburg.

De ZLM Tour heeft twee topsprinters kunnen verleiden, die zich in Zuid-Nederland voorbereiden op de Tour de France. Caleb Ewan (ploeggenoot van Van Goethem bij Lotto-Soudal) en Dylan Groenewegen zullen de strijd aangaan met onder andere Cees Bol en Timothy Dupont.

Waar in Zeeland?

De proloog in Yerseke kent haar start en finish op de Hogeweg. De tweede etappe begint in België. Na 38 kilometer komt het peloton bij Sluis Nederland binnen. Via Philippine gaat het richting de Westerscheldetunnel, waar de renners doorheen rijden. In de Zak van Zuid-Beveland volgen dan nog drie omlopen van een kleine twintig kilometer. De finish ligt op de Stenevate in Heinkenszand, voor het gemeentehuis van Borsele.