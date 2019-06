Kitten Bartje is ziek nadat hij op straat werd gedumpt

Op Facebook schrijft de stichting dat Bartje gisteren 'letterlijk buiten weggesmeten is in de kou en regen'. Mensen vinden hem bij een huis en nemen contact op met de kattenopvang. Inmiddels is Bartje bij de Universiteitskliniek in Gent, waar hij is onderzocht en wordt behandeld.

De kitten moet nog zeker tot na het weekend in Gent blijven. Daarna gaat hij terug naar één van de medewerkers van de stichting om te herstellen. De dierenartsen in Gent hebben goede hoop dat Bartje er bovenop komt.

Gedumpte kitten Bartje (foto: Stichting Scheldekat)

Inmiddels loopt de behandeling van Bartje in de papieren. "Hij krijgt een punctie, ze hebben bloed afgenomen, een echo gemaakt en neurologische onderzoeken gedaan", zegt een medewerker van Stichting Scheldekat. Omdat de behandeling veel geld kost, vraagt de stichting via hun Facebook-pagina om extra donaties. Toen kitten Phoenix via de stichting werd behandeld werd ook al om extra geld gevraagd, maar dat geld zou in de tussentijd gebruikt zijn voor de behandeling van de verbrande kitten en andere opvangkatten.