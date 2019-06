Alle deelnemers Ride for the Roses Zeeuws-Vlaanderen vertrokken

Deelnemers kort voor de start (foto: Omroep Zeeland)

De deelnemers aan de twee langste afstanden gingen zaterdagochtend om 9.00 uur al van start. De overige deelnemers werden om 10.15 uur weggeschoten.

Nu de deelnemers vertrokken zijn, bouwt de organisatie de Markt in Terneuzen om voor de eerste finisher die de straat van rozen in zal rijden. Comitélid Kim Bakker: "Als die man van vorig jaar weer meedoet hebben we zo'n vijftig minuten. Die man fietst 80 kilometer, maakt geen gebruik van de stops en is rond 11.45 uur alweer op de Markt!"

Om 14.30 uur worden de grootste donaties bekend gemaakt op de Markt. Een half uur later volgt daar de bekendmaking van de eindopbrengst.

Het is de derde keer dat de Ride for the Roses in Zeeuws-Vlaanderen wordt gereden. De landelijke Ride for the Roses is op zondag 15 september met start en finish in Goes.

De wekker van Kim Bakker van de organisatie ging vanmorgen om half vijf. Ze loopt de hele dag van hot naar her.

Kim Bakker: het is het dubbel en dwars waard