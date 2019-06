Van woest tuintje naar mooi tuintje, kerkgangers helpen buurtbewoners

Bewoonster Caty Janse Blom staat tevreden naar haar voortuin te kijken. "Mag dit er allemaal uit?", vraagt een van de vrijwilligers, terwijl hij naar het groen in haar tuin werkt. "Alles tot aan die rozenstruik."

"Ik heb zelf maar 25 procent longcapaciteit", vertelt ze even later. "Als ik dit zelf zou moeten doen, zou het me vier of vijf maanden tijd kosten en tegen die tijd zou ik weer opnieuw moeten beginnen." Ze is dan ook erg blij met het initiatief. "Er wonen hier ook veel bejaarden in de straat, die kunnen de hulp goed gebruiken."

Tientallen vrijwilligers gaan van tuin naar tuin. (foto: Omroep Zeeland)

Ook een buurtbewoonster verderop is blij met de actie, al heeft ze het zelf eigenlijk niet nodig. Haar tuin ligt er - compleet met vijver en sierboompjes - netjes bij. "Hij snoeit 'em nog een beetje bij", zegt ze, terwijl ze naar haar seringenboompje wijst. "Ik hou mijn tuin zelf bij, maar er zijn hier veel mensen die niks met hun tuin doen. Dus ik vind deze actie heel goed."

"Het verloedert een beetje deze wijk, zeker met die slooptoestanden doen ze helemaal niks meer", zegt ze, wijzend op de vernieuwing die woningcorporatie RWS in de wijk doorvoert. In totaal zullen aan het einde van de rit ongeveer 400 woningen in de wijk gesloopt zijn.

Onkruid genoeg

Er is inderdaad genoeg werk voor de vrijwilligers. "Er zijn best wel wat tuinen die vol met onkruid staan", zegt vrijwilliger Mirthe Dingemanse. "Sommige mensen kunnen het gewoon niet zelf. Daarvoor zijn wij er om ze een handje te helpen." De vrijwilligers hebben er zelf ook lol in vandaag. "Als je mensen helpt, geeft dat altijd een goed gevoel", zegt Dingemanse. "En dit is ook iets waar je het resultaat gelijk van ziet, dat is ook leuk."

De vrijwilligers hebben genoeg te doen in de Evertsenstraat in Goes (foto: Omroep Zeeland)

In de tuinen is zo'n dertig man aan het werk, in totaal zijn er meer dan honderd vrijwilligers op de been vandaag. Behalve het tuinieren wordt er ook een wijkfeest georganiseerd met eten, springkussens en gratis knipbeurten. Het is de eerste keer dat de kerk dit evenement organiseert.