Fietsers rijden ruim anderhalve ton bij elkaar voor KWF Kankerbestrijding

De deelnemers konden kiezen uit 25, 50, 80 of 120 kilometer. De eersten gingen vanmorgen om 9.00 uur van start. De 3.000 deelnemers in Zeeuws-Vlaanderen is het maximum. Voor meer fietsers is geen plek op de Markt in Terneuzen, de start en finishplek.

De eerste twee edities van de Ride in Zeeuws-Vlaanderen waren op zondag, daags na de editie boven de Westerschelde. Maar omdat dit jaar de landelijke Ride for The Roses in Goes is, op zondag 15 september, was de Zeeuws-Vlaamse editie vandaag.

Opbrengst Ride for the Roses. (foto: Omroep Zeeland)

Lees ook: