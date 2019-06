TOP Arnemuiden klopt DSC en grijpt kampioenschap in hoofdklasse

In de wetenschap dat de winnaar van dit onderlinge duel kampioen zou zijn, begonnen DSC en TOP Arnemuiden nerveus aan het duel. In de eerste tien minuten scoorden beide ploegen maar één keer. Daarna kwam vooral TOP beter in de wedstrijd. De ploeg van trainer Kees-Jan Oppe stond bij rust met 9-6 voor.

Niet op achterstand

In de tweede helft bleef het verschil tussen beide ploegen klein, maar TOP kwam geen enkele keer op achterstand en dus ook nooit echt in de problemen. In de slotfase kwam DSC nog wel terug tot 11-12, maar dat was pas in de slotminuut en TOP had ook genoeg aan een gelijkspel voor de titel. In de laatste secondes maakte Jurriaan Bouwens aan alle onzekerheid een eind door de 11-13 te scoren. Daardoor speelt TOP Arnemuiden het volgende veldseizoen in de Ereklasse.