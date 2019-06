Zeeuw schrijft burn-out boek: Druk, druk , druk... te druk

Marijn was een puber toen het mis ging. Zijn beste vriend Jacob-Jan Stoutenkwam om het leven in het verkeer toen hij onderweg was naar Marijn.

Niet rouwen, maar heel hard werken

In plaats van rouwen om het verlies van zijn vriend stortte Marijn zich vol overgave op het leven. Hij ging een opleiding in de gehandicaptenzorg volgen, nam een bijbaantje, werkte bij zijn ouders op de boerderij, stond voor alles en iedereen klaar en maakte zo minstens zestien uur per dag. Dag in, dag uit. Totdat het op was. Toen was hij 23 jaar en kon niet meer. De dokter was duidelijk: "Je hebt een burn out."

Soms wilde hij niet meer

Er volgde ook een zware depressie. "Ik wilde soms niet meer. Alles was te veel. Als ik naar de kerk ging, was ik daarna helemaal op", aldus Marijn.

Nu gaat het beter. Hij heeft hulp gezocht, stopte met zijn oude bijbaantje. Marijn werkt bij een fruitteler en beleeft veel plezier aan het verzorgen van zijn schapen. Hij heeft er zestig. "Ik ben nu met mijn handen bezig in plaats van in mijn hoofd. Dat helpt." Al zegt hij meteen erbij dat hij er nog niet is. "Ik ben nog overspannen. Moet goed op mezelf letten."

Leg je telefoon eens weg

En nu ligt er dus zijn boek. Druk, druk, druk... burn-out, my story. Geschreven om andere jongeren te waarschuwen. Zijn belangrijkste advies: "Leg die telefoon eens weg. Het leven is hier. En leer nee zeggen. Pak je rust."

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het aantal jongeren met burn-out klachten stijgt. In de periode 2008-2012 heeft gemiddeld 21 procent van de jongeren tot en met 34 jaar burn-outklachten. In de periode 2012-2016 is dit 27 procent. Bovendien hebben deze jongeren percentueel meer burn-outklachten, dan alle leeftijdsgroepen daarboven. Ze zijn aan het einde van de dag 'echt uitgeput en op', hebben moeite zich te concentreren en ontspannen na het werk, kunnen bij thuiskomst weinig belangstelling opbrengen voor anderen en willen na het werk vooral met rust gelaten worden.

Bron: www.skb.nl

Marijn Kool (25) uit Noordgouwe schreef een boekje over zijn burn out. (foto: Omroep Zeeland)

Marijn spreekt niet over een boek, maar bewust over 'zijn boekje'. "Toen ik op internet zocht naar een boek met informatie over een burn-out, kwam ik boeken met 200 pagina's tegen. Ik kan je vertellen, dat is echt geen optie als je een burn-out hebt. Je hebt dan amper energie om te lezen." Dus werd het een kort boekje, met tips, adviezen en humor. Het is voor 7,50 euro te bestellen via veldzicht@kliksafe.nl.

Zit jij in de knoop met jezelf en/of wil je praten over zelfdoding? Kijk voor hulp en advies op 113.nl of bel 0900-0113.