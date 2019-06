Brand in B&B in Goes snel geblust; politie vermoedt brandstichting

Brand in B&B in Goes (foto: HVZeeland)

Kort voor 1.30 uur werden twee tankautospuiten, een waterwagen en hoogwerker opgeroepen voor een brand in de Oostmolenhoeve. De B&B is gevestigd in een voormalige fruitteeltboerderij met een rieten dak en daarom zette de brandweer direct groot in.

Bij aankomst bleek er brand te woedden boven de schuurdeuren. De brandweer had slechts een kwartiertje nodig om de vlammen onder controle te krijgen, maar daarna duurde het lang om de brand helemaal uit te krijgen. Daarvoor moest ook een en ander gesloopt worden. Nadat met een warmtecamera was geconstateerd dat de brand echt uit was is de brandweer ingerukt. Toen was het inmiddels bijna 3.45 uur.

Bij de brand raakte niemand gewond. De politie onderzoekt de brand, omdat er een vermoeden is van brandstichting.