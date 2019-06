Classic Races Wemeldinge lijkt gered na noodkreet organisatie

"Nou begint het toch wel een beetje te kriebelen." Een kwartier voor het einde kijkt organisator Dick van Gilst uit over de baan. "Het is toch wel een beetje jammer." Hij is al 23 jaar betrokken bij de organisatie van het motorevenement. Twee andere bestuursleden draaien zelfs al 25 jaar mee en nummer vier heeft er ook al vijftien jaar in de pocket.

"We zijn allemaal 25 jaar ouder, het wordt zwaarder", verklaart Van Gilst het besluit van het bestuur om te stoppen. "Al die dranghekken, strobalen, het moet straks ook weer allemaal weg. En vergeet vooral de maanden aan voorbereiding niet."

Noodkreet bij Classic Races Wemeldinge (foto: Omroep Zeeland)

Een jaar lang heeft de organisatie geprobeerd vervanging te vinden. "Iedereen die benaderd wordt, vindt het zonde dat dit prachtige evenement ophoud te bestaan. Maar staan vervolgens niet te trappelen", staat er op het spandoek, als laatste poging om het evenement niet ter ziele te laten gaan.

'Het ziet ernaar uit...'

De noodkreet lijkt gewerkt te hebben. "We hebben vandaag al hele goede gesprekken gehad met verschillende mensen", zegt Van Gilst aan het einde van de dag. "Het ziet ernaar uit - als ik die mensen zo hoor - dat het volgend jaar wel doorgaat."

Hij is opgelucht. "Het is een heel mooi, gezellig evenement waar ieder jaar veel rijders op af komen. Ze vinden het een mooi circuit omdat er ook een lang recht stuk in zit, waar ze een keer flink gas kunnen geven. Die mannen zouden het ook zeer jammer vinden als het evenement zou stoppen." Ongetwijfeld net als de 1500 bezoekers die het evenement jaarlijks trekt.

Voorzitter Dick van Gilst bij de baan. (foto: Omroep Zeeland)

Van Gilst blikt tevreden terug op 25 jaar Classic Races. "Het is altijd een mooi evenement geweest, met een mooie groep mensen, we hebben een mooi draaiboek liggen, alles ging van eigens en het loopt altijd. Dat hebben we in die 25 jaar wel mooi opgebouwd vind ik zelf."

Volgend jaar meedoen als deelnemer?

Ook de 25e editie liep op rolletjes. "De regen aan het begin en eind van de dag was jammer, maar daarna supermooie wedstrijdjes, geen ongevallen gehad, daar zijn we al supertrots op." Helemaal klaar is het bestuur nu nog niet. "Als het volgend jaar doorgaat, dan komen we terug. Niet als deelnemer,", hij lacht, "maar om de nieuwe bestuursleden te helpen."