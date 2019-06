Volgend jaar toch weer zwemwedstrijd om Scheldebeker

In 2014 werd de Scheldebeker voor het laatst gezwommen (foto: Stichting Scheldebeker)

Oonk

De Stichting Scheldebeker maakte vandaag bekend dat Marcel Oonk uit Vlissingen is aangetreden als nieuwe voorzitter. Hij is een enthousiast zwemmer en vanwege zijn grote netwerk de juiste man bevonden om de Scheldebeker nieuw leven in te blazen, zo denkt de Stichting.



Onlangs is bij de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart een verzoek ingediend om op zaterdag 25 juli 2020 de tocht te zwemmen. Zo'n verzoek is nodig omdat de Westerschelde enkele uren moet worden afgesloten voor alle scheepvaartverkeer. Of de toestemming verleend zal worden en met hoeveel deelnemers de wedstrijd van start kan gaan is nog niet bekend.

22e editie

De Scheldebeker is een zwemwedstrijd over 5,1 kilometer die tussen 1930 en 1963 twintig keer werd gezwommen tussen Vlissingen en Breskens of omgekeerd. In 2014 werd de tocht nieuw leven ingeblazen vanwege de viering van 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen. Het was de bedoeling om de wedstrijd voortaan elke vijf jaar te organiseren. De wedstrijd bij de mannen werd een overwinning voor Wietse Beerens uit Tilburg. Bij de vrouwen zegevierde Amy van Lier uit Kaatsheuvel. De top-3 van 2014 bij zowel de mannen als de vrouwen is direct geplaatst voor deelname aan de editie van 2020.