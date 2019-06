Sprookje Groede krijgt anticlimax tegen Victoria'03

Groede heeft de finale van de nacompetitie voor een plaats in de 3e klasse verloren (foto: vv Groede)

Groede-Victoria'03 werd op het veld van GOES gespeeld en al na 11 minuten keek de Zeeuws-Vlaamse formatie tegen een achterstand aan. Adje Wagemakers zorgde voor de 1-0 namens de club uit Oudenbosch. Groede kreeg kansen op de gelijkmaker, maar na rust liep Victoria'03 uit naar een 3-0 voorsprong. Het slotakkoord was voor Groede. Invaller Nick van Belois zorgde in de slotminuut voor 1-3 en dat was ook de eindstand. Hierdoor speelt Victoria'03 zich veilig en blijft Groede in de 4e klasse.

Hontenisse vrouwen

De vrouwen van Hontenisse uit Kloosterzande slaagden er ook niet in om de finale van de nacompetitie winnend af te sluiten. In Halsteren ging de ploeg met 2-1 onderuit tegen RKDEO uit Nootdorp. Daardoor speelt die club volgend seizoen in de 1e klasse en blijft Hontenisse in de 2e klasse van het zondagvoetbal actief.