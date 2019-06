Wereldrecord op fiets uit 1839 gebroken, 'hij gaat zijn billetjes wel voelen'

Moeilijk was het niet om dat wereldrecord te breken. Duyck: "Van deze fiets stond het wereldrecord op nul, dus ik heb het serieus gebroken!" Duyck doet al jaren onderzoek naar de fiets en staat daarom bekend als Le Professeur Velo. Behalve Duyck kwamen er vanmiddag nog zo'n twintig fietsen uit lang vervlogen tijden naar Sluis.

Duyck had een goede reden om juist deze fiets uit te kiezen voor zijn recordpoging. "Ik wilde bewijzen dat we met deze fiets wel degelijk konden rijden. Want in alle geschiedenisboeken staat dat deze fiets onberijdbaar en onbestuurbaar is." Hij lacht: "Wel, ik prijs me gelukkig dat ik zonder zwemvest levend in Sluis gearriveerd ben."

Het eerste internationale fietspad ligt tussen...

Sluis was geen willekeurig gekozen eindbestemming. Het fietspad tussen Sluis en Brugge was het eerste internationale fietspad van de BeNeLux. Duyck: "Volgend jaar vieren we 135 jaar internationaal fietspad. In 1885 reden de eerste hoge bi's (groot wiel, klein achterwiel) op het fietspad tussen Brugge en Sluis."

Toon Duyck neemt het applaus in ontvangst voor zijn wereldduurrecord. (foto: Omroep Zeeland)

De groep trekt veel bekijks. "Hij gaat zijn billetjes vanavond wel voelen", Wim Eggermont van de middenstandsvereniging in Sluis lacht. "Dertien kilometer fietsen op houten wielen met ijzerbeslag."